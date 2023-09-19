Інфляція в єврозоні в серпні сповільнилася до 5,2%, виявилася меншою за прогнози

Споживчі ціни в єврозоні в серпні зросли на 5,2% у річному вираженні, йдеться в остаточних даних Статистичного управління Європейського союзу.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 5,3% у липні, досягнувши мінімуму з січня минулого року.

Попередня оцінка вказувала на збереження інфляції на липневому рівні, і аналітики, яких опитало Bloomberg ,не очікували її перегляду.

Вартість енергоносіїв у єврозоні в серпні знизилася на 3,3% у річному вираженні після падіння на 6,1% у липні. Підвищення цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 9,7% з 10,8% місяцем раніше. Інфляція у сфері послуг сповільнилася до 5,5% з 5,6%.

Оцінку зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у серпні підтверджено на рівні 5,3%, як і очікувалося. У липні індекс CPI Core зріс на 5,5%.

Тим часом відносно липня споживчі ціни в єврозоні в серпні зросли на 0,5%, а не на 0,6%, як було оголошено раніше.

