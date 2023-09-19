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Інфляція в єврозоні в серпні сповільнилася до 5,2%, виявилася меншою за прогнози
14:33 19.09.2023 |
Споживчі ціни в єврозоні в серпні зросли на 5,2% у річному вираженні, йдеться в остаточних даних Статистичного управління Європейського союзу.
Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 5,3% у липні, досягнувши мінімуму з січня минулого року.
Попередня оцінка вказувала на збереження інфляції на липневому рівні, і аналітики, яких опитало Bloomberg ,не очікували її перегляду.
Вартість енергоносіїв у єврозоні в серпні знизилася на 3,3% у річному вираженні після падіння на 6,1% у липні. Підвищення цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 9,7% з 10,8% місяцем раніше. Інфляція у сфері послуг сповільнилася до 5,5% з 5,6%.
Оцінку зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у серпні підтверджено на рівні 5,3%, як і очікувалося. У липні індекс CPI Core зріс на 5,5%.
Тим часом відносно липня споживчі ціни в єврозоні в серпні зросли на 0,5%, а не на 0,6%, як було оголошено раніше.
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