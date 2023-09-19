ОЕСР очікує зростання світового ВВП у 2023р. на 3%, у 2024р. - на 2,7%

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує зростання світового ВВП у 2023 році приблизно на 3%.

Наступного року темпи підйому глобальної економіки сповільняться до 2,7%.

Червневий прогноз передбачав зростання світової економіки 2023 року на 2,7%, 2024 року - на 2,9%.

"Світова економіка була сильнішою, ніж очікувалося, у першій половині 2023 року, проте прогноз зростання слабкий, інфляція виявилася стійкою, і присутні значні знижувальні ризики", - зазначається в повідомленні організації.

"Основні показники інфляції знижуються на тлі падіння цін на енергоносії та харчові продукти, проте залишаються набагато вищими за цільові значення, встановлені центробанками багатьох країн", - також ідеться у звіті.

Споживчі ціни в країнах G20, як очікується, збільшаться у 2023 році на 6% і на 4,8% наступного року. Минулого року інфляція становила 7,8%.

Тим часом базова інфляція (без урахування палива та їжі) залишається стійко високою, головним чином через ціни в секторі послуг і ситуацію на ринку праці. У зв'язку з цим центробанки багатьох країн будуть змушені дотримуватися обмежувального курсу в грошово-кредитній політиці, вважають аналітики ОЕСР.

Зростання ВВП США, згідно з прогнозом організації, становитиме 2,2% у 2023 році і 1,3% у 2024 році. У червні аналітики припускали підвищення на 1,6% і 1% відповідно.

Економіка єврозони зросте на 0,6% у 2023 році (раніше очікувалося 0,9%) і на 1,1% наступного року (попередній прогноз - 1,5%). За підсумками минулого року підйом становив 3,5%.

Експерти погіршили оцінку підвищення ВВП КНР цього року до 5,1% з 5,4%, у 2024 році - до 4,6% з 5,1%. У 2022 році китайська економіка зросла на 3%.

Значні темпи економічного зростання в найближчі два роки очікуються в Індії - на 6,3% і 6% відповідно, а також в Індонезії - на 4,9% і 5,2% відповідно.