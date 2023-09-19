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АНАЛІТИКА

Блінкен на зустрічі з віцепрезидентом Китаю обговорив проблеми у відносинах

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з віцепрезидентом Китаю Хань Чженом на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Під час розмови в кулуарах Генасамблеї ООН у понеділок Хань Чжен заявив Блінкену, що обидві сторони повинні піти назустріч одна одній.

"Китайсько-американські відносини стикаються з багатьма труднощами і викликами. Це потребує від нас обох більшої щирості, більших зусиль і готовності йти назустріч один одному", - зазначив віцепрезидент КНР.

Водночас Блінкен назвав хорошим те, що сторони мають можливість розвинути нещодавні контакти на високому рівні та переконатися, що вони підтримують відкриту комунікацію, а також продемонструвати відповідальний підхід до управління відносинами між країнами.

"Світ очікує від нас відповідального управління нашими відносинами. Сполучені Штати зобов'язуються робити саме це", - заявив держсекретар США.

Напередодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що збитий на початку лютого китайський аеростат не збирав розвідувальних даних.

Американські винищувачі на початку лютого збили китайський шпигунський аеростат, який залетів на територію США. Через інцидент державний секретар США Ентоні Блінкен переніс свій візит до КНР.

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.

Відтоді контакти між США й Китаєм відбувалися, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.
Ключові теги: США, Китай
 

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