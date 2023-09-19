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Туреччина закуповує у РФ вугілля з окупованого Донбасу, – ЗМІ
10:29 19.09.2023 |
Із лютого до липня 2023 року Туреччина імпортувала близько 160 600 тонн вугілля з окупованих частин Донецької та Луганської областей. Загальна сума становить $14,3 млн.
Про це пише Reuters із посиланням на дані російської митниці.
Троє виробників, зазначені в митних даних, підтвердили агентству, що постачали вугілля з цих окупованих областей до Туреччини в указаний період.
На відміну від США та Європейського Союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи окупованими нею територіями. Водночас Анкара неодноразово заявляла про підтримку територіальної цілісності України та відкидала визнання підконтрольних Москві територій.
Як зазначає Reuters, Туреччина була найбільшим пунктом викраденого з окупованого Донбасу вугілля - 95% постачання луганського та донецького вугілля за вказаний період припадало на неї.
Туреччина є великим споживачем і імпортером вугілля, країна збільшує частку вугілля у виробництві електроенергії. У першому півріччі 2023 року вироблено 31,5 млн мегават-годин (МВт-год) з імпортованого викопного палива, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
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