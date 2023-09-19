Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держборг США досяг історичної позначки 33 трлн доларів

 

Сукупний державний борг Сполучених Штатів уперше в історії перевищив позначку 33 трлн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

На сьогоднішній обсяг держборгу США становить 33,044 трлн. доларів. За даними Міністерства фінансів США, три місяці тому - 16 червня - розмір держборгу перевищив позначку 32 трлн доларів.

За даними експертів The New York Times, до 2030 року показник американського державного боргу може досягти 50 трлн доларів навіть з урахуванням нещодавно прийнятої двопартійної угоди щодо скорочення витрат.

Загроза дефолту у США

Нагадаємо, що у червні Байден підписав законопроект про зупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це дозволило запобігти першому в історії США дефолту.

Терміни проходження законопроекту через Конгрес США були вкрай стислими і практично не залишали місця для помилок, що чинило величезний тиск на керівництво обох партій. Палата представників ухвалила законопроект у середу, а Сенат - у четвер.

Після погодження угода зіткнулася з негативною реакцією як вкрай лівих, і вкрай правих, але зрештою отримала підтримку кола законодавців з обох боків проходу, багато з яких помірними.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9931
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8441  0,22 0,60 38,5329  0,16 0,41
EUR 40,5865  0,22 0,53 41,5165  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес