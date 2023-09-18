Бойовий робот THeMIS став першою європейською системою озброєння з інтегрованими дронами-камікадзе еміратського виробництва

Естонська компанія Milrem Robotics змогла інтегрувати безпілотники-камікадзе еміратського виробництва у свій бойовий робот THeMIS. Систему було показано в Лондоні на виставці DSEI-2023.

Інтеграція БПЛА сталася через кілька місяців після того, як контрольний пакет акцій компанії Milrem Robotics викупив оборонний конгломерат з Об'єднаних Арабських Еміратів. THeMIS тепер озброєний дронами-камікадзе Hunter 2-S.

Безпілотник розроблений компанією Halcon, яка входить до складу конгломерату EDGE Group. Він є першим безпілотним літальним апаратом еміратського виробництва, який здатний діяти у складі рою. БПЛА можуть обмінюватися даними один з одним під час польоту.

Hunter 2-S може нести до 2 кг корисного навантаження. Оптимальна висота польоту становить 500 метрів, а крейсерська швидкість - 25 м/с.

Дрон-камікадзе перебуває в повітрі протягом 45 хвилин. THeMIS може бути озброєний чотирма БПЛА.

Серійне виробництво Huter 2-S заплановано на 2025 рік. THeMIS став першою європейською системою, яка озброєна дронами виробництва ОАЕ. Потенційними покупцями можуть бути Польща і Швеція, які активно нарощують військову міць.