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АНАЛІТИКА

ОАЕ офіційно приєдналися до програми розроблення винищувача KF-21, інвестують $30 млрд в атомну енергетику та оборону Республіки Корея

ОАЕ офіційно приєдналися до програми розроблення винищувача KF-21, інвестують $30 млрд в атомну енергетику та оборону Республіки Корея

 

Доки Польща розглядає можливість приєднання до програми розробки південнокорейського винищувача, Об'єднані Арабські Емірати зробили це. Літак називається KF-21.

ОАЕ вже закупили реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo і системи протиповітряної оборони M-SAM рівня Block II південнокорейського виробництва. У випадку з KF-21 держава з Близького Сходу оплатить частку Індонезії в програмі.

Республіка Корея та Об'єднані Арабські Емірати підписали 40 меморандумів. Вони передбачають інвестиції в розмірі $30 млрд у південнокорейські компанії, які представляють сектори оборони, атомної енергетики тощо.

Розробка KF-21 наближається до завершення. Влітку 2023 року шостий (останній) прототип винищувача здійснив свій перший політ. Літак перебував у повітрі протягом 33 хвилин із ракетами Meteor, але не здійснював пуски.

Раніше Korea Aerospace Industries тестувала ракети Meteor і IRIS-T. Очікується, що для KF-21 будуть розроблені балістичні ракети повітряного базування, як російські Х-47М2 та ізраїльські Rampage.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Корея, ОАЕ
 

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