Фінансові новини
- |
- 18.09.23
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОАЕ офіційно приєдналися до програми розроблення винищувача KF-21, інвестують $30 млрд в атомну енергетику та оборону Республіки Корея
17:39 18.09.2023 |
Доки Польща розглядає можливість приєднання до програми розробки південнокорейського винищувача, Об'єднані Арабські Емірати зробили це. Літак називається KF-21.
ОАЕ вже закупили реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo і системи протиповітряної оборони M-SAM рівня Block II південнокорейського виробництва. У випадку з KF-21 держава з Близького Сходу оплатить частку Індонезії в програмі.
Республіка Корея та Об'єднані Арабські Емірати підписали 40 меморандумів. Вони передбачають інвестиції в розмірі $30 млрд у південнокорейські компанії, які представляють сектори оборони, атомної енергетики тощо.
Розробка KF-21 наближається до завершення. Влітку 2023 року шостий (останній) прототип винищувача здійснив свій перший політ. Літак перебував у повітрі протягом 33 хвилин із ракетами Meteor, але не здійснював пуски.
Раніше Korea Aerospace Industries тестувала ракети Meteor і IRIS-T. Очікується, що для KF-21 будуть розроблені балістичні ракети повітряного базування, як російські Х-47М2 та ізраїльські Rampage.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони
|Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес
|Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бойовий робот THeMIS став першою європейською системою озброєння з інтегрованими дронами-камікадзе еміратського виробництва
|ОАЕ офіційно приєдналися до програми розроблення винищувача KF-21, інвестують $30 млрд в атомну енергетику та оборону Республіки Корея
|ЄС ризикує стати залежним від Китаю в галузі батарей до 2030 року – Reuters
|ЄС може запровадити 20%-ве мито на електрокари з Китаю після перевірки Єврокомісії
|Західні компанії не можуть вивести з Росії $18 мільярдів прибутку, – FT
|Китайський ЦБ зняв обмеження на імпорт золота для банків - FT
Бізнес
|У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива
|Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse