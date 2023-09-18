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АНАЛІТИКА

ЄС може запровадити 20%-ве мито на електрокари з Китаю після перевірки Єврокомісії

 

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон допустив, що розслідування Єврокомісії щодо нечесної конкуренції з боку китайських виробників електрокарів може призвести до суттєвого зростання митних зборів із них.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Бретон оголосив в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

Про перевірку щодо китайських електрокарів президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила раніше цього тижня під час промови "Про стан Союзу" в Європарламенті.

Розслідування має на мені встановити, чи не сприяли значні державні субсидії виробникам авто з Китаю нечесній конкуренції на європейському ринку - на тлі скарг місцевих автовиробників, особливо із Франції та Німеччини.

Якщо в результаті розслідування Єврокомісія виявить порушення правил торгівлі, то може запровадити штрафні мита на китайські транспортні засоби, ризикуючи спровокувати торговельну війну з Пекіном.

Коментуючи ситуацію, Бретон був обережний із формулюваннями, але зауважив, що подібні перевірки "часто призводять до підвищення митних зборів від 10 до 20%".

"Сьогодні на електромобілі, що прибувають до Європи з Китаю, діють 10% митні збори. Якщо я візьму для прикладу Сполучені Штати, то це 27,5%", - пояснив єврокомісар.

Пекін уже встиг розкритикувати розслідування Єврокомісії, заявивши, що цей "кричущий протекціонізм" "матиме негативний вплив на економічні та торговельні відносини між Китаєм і Європейським Союзом".

Минулого року Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі з проханням ухвалити рішення щодо торговельних суперечок із Китаєм, який він звинувачує в дискримінації Литви.
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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