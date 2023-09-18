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АНАЛІТИКА

Китайський ЦБ зняв обмеження на імпорт золота для банків - FT

 

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) зняв тимчасові обмеження на імпорт золота, запроваджені щодо деяких кредитних організацій для підтримки юаня, пише Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

За даними джерел, центробанк пом'якшив неофіційні обмеження минулого тижня і скасував їх у п'ятницю.

Китайський ЦБ регулює імпорт золота за допомогою системи квот для комерційних банків.

Для стримування зростання купівлі цього металу як страховку від ослаблення національної валюти в серпні в КНР було знижено квоти для банків на його імпорт і припинено їх видачу.

НБК також застеріг минулого тижня від гри на ослаблення юаня і запровадив заходи для його підтримки, включно зі зниженням вимог щодо валютних резервів банків.

На початку вересня курс юаня до долара США досяг мінімуму за 16 років, але відтоді відновився. Чи пов'язане з цим зняття обмежень на імпорт золота, незрозуміло, кажуть джерела газети.

У НБК відмовилися від коментарів, пише британське видання.

Спред між цінами на золото в Шанхаї та Лондоні скоротився з рекордного $121 за тройську унцію минулого четверга до $76 у понеділок, зазначає FT із посиланням на дані публічних торгів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай
 

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