Фінансові новини
- |
- 18.09.23
- |
- 18:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрійська Mondi продала найбільшого виробника паперу в Росії
15:59 18.09.2023 |
Австрійська група Mondi, що займається виробництвом паперу та упаковки, домовилася про продаж свого останнього та найбільшого комбінату в Росії. Він розташований у Комі, сума угоди становитиме 80 млрд рублів.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
"Mondi оголошує про укладення угоди про продаж свого останнього підприємства, що залишилося в Росії, акціонерного товариства "Монді Сиктивкар", разом з двома афілійованими компаніями компанії "Сезар Інвест", - йдеться у повідомленні.
У компанії уточнили, що Федеральна антимонопольна служба РФ та урядова підкомісія з контролю за іноземними інвестиціями схвалили продаж. "Сезар Інвест" - "дочка" московської девелоперської компанії Sezar Group.
Mondi plc - це багатонаціональна група з виробництва упаковки та паперу, в якій працює близько 26 000 людей на 100 виробничих майданчиках у більш ніж 30 країнах, переважно в Європі, Росії, Північній Америці та Південній Африці.
У Росії групі Mondi належало чотири підприємства: ТОВ "Монді Араміль", ТОВ "Монді Переславль", ТОВ "Монді Лебедянь" та АТ "Монді Сиктивкарський ЛПК". Перші три активи у липні 2023 року були продані російській групі "Готек". Водночас останнє підприємство - одне з провідних підприємств целюлозно-паперової промисловості Росії та є найбільший виробником паперу в країні, на ньому працює близько 4700 осіб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони
|Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес
|Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бойовий робот THeMIS став першою європейською системою озброєння з інтегрованими дронами-камікадзе еміратського виробництва
|ОАЕ офіційно приєдналися до програми розроблення винищувача KF-21, інвестують $30 млрд в атомну енергетику та оборону Республіки Корея
|ЄС ризикує стати залежним від Китаю в галузі батарей до 2030 року – Reuters
|ЄС може запровадити 20%-ве мито на електрокари з Китаю після перевірки Єврокомісії
|Західні компанії не можуть вивести з Росії $18 мільярдів прибутку, – FT
|Китайський ЦБ зняв обмеження на імпорт золота для банків - FT
Бізнес
|У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива
|Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse