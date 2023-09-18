Австрійська Mondi продала найбільшого виробника паперу в Росії

Австрійська група Mondi, що займається виробництвом паперу та упаковки, домовилася про продаж свого останнього та найбільшого комбінату в Росії. Він розташований у Комі, сума угоди становитиме 80 млрд рублів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Mondi оголошує про укладення угоди про продаж свого останнього підприємства, що залишилося в Росії, акціонерного товариства "Монді Сиктивкар", разом з двома афілійованими компаніями компанії "Сезар Інвест", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що Федеральна антимонопольна служба РФ та урядова підкомісія з контролю за іноземними інвестиціями схвалили продаж. "Сезар Інвест" - "дочка" московської девелоперської компанії Sezar Group.

Mondi plc - це багатонаціональна група з виробництва упаковки та паперу, в якій працює близько 26 000 людей на 100 виробничих майданчиках у більш ніж 30 країнах, переважно в Європі, Росії, Північній Америці та Південній Африці.

У Росії групі Mondi належало чотири підприємства: ТОВ "Монді Араміль", ТОВ "Монді Переславль", ТОВ "Монді Лебедянь" та АТ "Монді Сиктивкарський ЛПК". Перші три активи у липні 2023 року були продані російській групі "Готек". Водночас останнє підприємство - одне з провідних підприємств целюлозно-паперової промисловості Росії та є найбільший виробником паперу в країні, на ньому працює близько 4700 осіб.