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Річард Грант
У Болгарії фермери заблокували дороги по всій країні через агроімпорт з України
14:32 18.09.2023 |
У понеділок о 10 годині ранку фермери та власники переробних підприємств у Болгарії вивели важку техніку на транспортні розв'язки на знак протесту проти рішення парламенту не продовжувати надзвичайні заходи, що забороняють імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після 15 вересня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Forbes Bulgaria.
У зв'язку з протестами заблокована ціла низка автошляхів по всій країні - прикордонні переходи, головні дороги та шосе. Представники 26 галузевих організацій оголосили безстроковий загальнонаціональний протест.
Вони закликали громадян здійснювати поїздки тільки в разі крайньої необхідності, попередивши, що головними дорогами країни пересувається важка сільськогосподарська техніка.
Протестувальники вимагають продовження заборони на імпорт соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку з України, а також введення заборони на імпорт нерафінованої олії, свіжих та заморожених фруктів та овочів, молока та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва з України, а також посилення контролю за походженням, якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, що імпортується в країну.
Фермерська спільнота також вимагає виплатити фермерам повну суму компенсації за збільшення виробничих витрат через війну в Україні до 30 вересня цього року та зняти обмеження на розмір допомоги, а також негайно виплатити державну допомогу для компенсації фермерам, які мають повністю необроблену землю.
Серед вимог - виділення необхідних коштів для переоформлення існуючих та надання нових державних дотацій, у тому числі мінімальних дотацій виробникам винограду, картоплі, малини, тепличної продукції та тютюну, а також виробникам тваринницької продукції та меду.
Протест фермерів наразі проходить з вимогами, які вже вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені, заявив глава уряду Микола Денков.
Крім цього, за його словами, деякі з цих вимог пов'язані зі схваленням Єврокомісії.
"Ми ведемо розмову з виробниками зерна, і рішення про зняття зернової заборони не можуть ухвалювати тільки виробники", - сказав Денков.
Міністр сільського господарства Кирил Витєв запросив протестувальників на переговори і заявив, що після скасування Єврокомісією заборони на імпорт з України будуть проведені переговори з Києвом, щоб експорт до Болгарії було затримано до повного уточнення продукції, кількості та механізмів ліцензійних режимів.
У суботу напруга між урядом і фермерами загострилася після того, як Денков назвав деяких протестувальників терористами.
Національні збори Болгарії у минулий четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.
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