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АНАЛІТИКА

У Суді ООН щодо геноциду РФ розповіла про «нациста» Зеленського та війну для «самозахисту»

 

Російська сторона відмовляється визнавати заяви своїх посадовців та президента Путіна від лютого 2022 року про те, що повномасштабне вторгнення РФ до України почалося для боротьби з нібито "геноцидом" на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", на цьому ґрунтується юридична позиція РФ, яку висловив агент Росії у Суді, посол Геннадій Кузьмін.

Як повідомляла Європейська правда, у понеділок 18 вересня у Гаазі розпочалося слухання у справі "Україна проти Росії", в рамках якої Україна доводить, що Росія зловжила положеннями Конвенції про заборону геноциду для того, щоби розпочати необґрунтоване військове вторгнення. Для цього українська сторона навела низку заяв російських посадовців, а саме президента Путіна, секретаря Радбезу Медведєва, очільника МЗС Лаврова, послів Росії при ООН та ЄС.

Російський агент Кузьмин заперечив ці наміри РФ та запевнив, що Росія розпочала війну "за статтею 51 Статуту ООН щодо самозахисту, і це не має відношення до конвенції щодо геноциду". "Україна каже про те, що Росія використовувала слово "геноцид" для опису дій української влади. Але заяви не можуть бути порушенням", - додав він.

При цьому російський дипломат продовжив наполягати на фальсифікованих даних нібито про боротьбу України проти "народів Донбасу" та присвятив значну частину свого виступу доведенню того, що в Україні є глибоко вкорінений "нацизм".

"Нацисти в Україні походять від ОУН, пособника нацистів", - заявив представник РФ у Гаазі, додавши, що на думку РФ, є "три батьки українського нацизму" - це Степан Бандера, Роман Шухевич та Андрій Мельник.

Цікаво, що ще одним українським політиком, якого російський дипломат публічно звинуватив у підтримці нацизму, став чинний президент України Володимир Зеленський. "Зеленський назвав бригаду ЗСУ "Едельвейс" на честь нацистського "Едельвейсу"", - пояснив він.

Росія вимагає від суду відхилити українську скаргу як неприйнятну.
Ключові теги: Росія
 

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