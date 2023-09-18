Китай перекрив поставки безпілотників до РФ

У Росії почався дефіцит дронів та комплектуючих до них через заборону Китаю постачати безпілотники.

Про це пише "Коммерсант" із посиланням на учасників ринку.

Міністерство торгівлі Китаю з 1 вересня запровадило експортний контроль щодо високопродуктивних безпілотних повітряних суден, які можуть бути використані у військових цілях.

Через це в Росію припинилися постачання дронів вагою від 4 кг або максимальною злітною масою від 7 кг із тривалістю польоту понад 30 хвилин. Також під заборону потрапили безпілотники, здатні "нести вантаж із функцією скидання або з можливістю закріплення такого пристрою".

Крім того, Китай обмежив постачання комплектуючих: мульти- та гіперспектральних камер для дронів, потужного бортового радіообладнання, інфрачервоних камер, тепловізорів, а також модулів лазерної далекометрії та позиціонування.

Тепер для постачання цієї техніки китайські постачальники мають отримати ліцензію Мінторгу КНР та дозвіл митної служби, надавши зокрема інформацію про кінцевого одержувача.

Водночас китайський Мінторг перевіряє одержувача на присутність у списках санкцій, "пов'язаних з військовою діяльністю або небажаними для Китаю діями", запитує фінансові звіти та корпоративні документи.

За порушення вимог ліцензії китайським експортерам загрожує адміністративна відповідальність, а у разі навмисного порушення - кримінальна.

За словами учасників ринку, заборона влади КНР на постачання дронів для військових цілей фактично призвела до призупинення поставок навіть тієї продукції, яка не підпадає під введені обмеження.

У десяти великих російсських ритейлерів аграрних, моніторингових та промислових безпілотників, у тому числі Paragraf, Spb-geon, RusGеоСom, IQmac, уже закінчуються запаси. Деякі моделі залишилися в штучній кількості, а ціни зросли вдвічі.

Окремі моделі безпілотників до останнього часу вдавалося завозити через Казахстан, розповідають джерела, але постачальники повідомили про припинення відвантажень у зв'язку з посиленням контролю за товарами подвійного призначення.