Фінансові новини
- |
- 18.09.23
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росіяни отримують обладнання компанії Halliburton, попри її вихід з РФ, - ЗМІ
12:29 18.09.2023 |
Росія продовжує отримувати обладнання, вироблене одним з найбільших світових постачальників продуктів і послуг для розвідки нафти і газу Halliburton. Цьому не заважає вихід компанії Halliburton з ринку РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Британське видання The Guardian отримало російські митні документи, в яких виявилося, що дочірні компанії Halliburton продовжили експортувати обладнання в Росію. Воно переважно відправлялося з США через Сінгапур.
Основна частина експорту з дочок Halliburton завершилася в жовтні минулого року, але після перерви постачання обладнання в РФ відновилося в грудні 2022 з двох не пов'язаних з Halliburton компаній. Продукцію Halliburton росіяни імпортували з Туреччини.
Обладнання, яке експортували в РФ, варіювалося від насосів до гайковертів для буріння свердловин і добавок до цементу. Більшість обладнання було направлено колишній компанії Halliburton, відомої як "БурСервіс", клієнтами якої є "Газпром", "Роснефть", "ТНК-ВР" і "Лукойл".
The Guardian зазначає, що експорт обладнання Halliburton тривав щонайменше до кінця червня 2023 року. У компанії у відповідь на запит The Guardian відповіли, що не ведуть операцій в Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
|Суд узяв Шуфрича під варту без права на заставу
|Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна попри вимоги Польщі та Угорщини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Суді ООН щодо геноциду РФ розповіла про «нациста» Зеленського та війну для «самозахисту»
|Китай перекрив поставки безпілотників до РФ
|Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес
|Росія за півтора роки витратила на війну з Україною більше $167 мільярдів, – Forbes
|Росіяни отримують обладнання компанії Halliburton, попри її вихід з РФ, - ЗМІ
|Байден запропонує включити нові країни до складу Радбезу ООН – ЗМІ
Бізнес
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива
|Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance