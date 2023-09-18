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Байден запропонує включити нові країни до складу Радбезу ООН – ЗМІ
10:45 18.09.2023 |
Під час зустрічі світових лідерів у Нью-Йорку президент США Джо Байден закличе розширити Раду безпеки ООН.
Про це пише видання The Telegraph, а також на цю тему говорив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".
За словами Кірбі, президент США звернеться до 193 країн-членів ООН з проханням "поглянути на архітектуру Ради безпеки".
За даними видання, Байден хоче включити п'ять або шість нових постійних членів, зокрема Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та ПАР.
Наразі Рада безпеки ООН має п'ять постійних членів. Це Китай, Росія, США, Велика Британія і Франція. До неї також входять 10 непостійних членів, яких обирають на дворічний термін.
У розмові з The Telegraph у Білому домі Кірбі сказав, що, на думку президента Байдена, архітектура Ради безпеки ООН має бути "більш інклюзивною і всеосяжною".
Відповідаючи на запитання, чи означає це зміну правил застосування права вето або структури членства, Кірбі сказав: "Ми просто вважаємо, що настав час обговорити архітектуру організації. Я думаю, що президент Байден, Сполучені Штати, підтримав би збільшення кількості членів".
Реформа Ради безпеки вимагатиме внесення змін до Статуту ООН. На це можуть накласти вето Китай і Росія, чиї повноваження щодо блокування резолюцій і санкцій можуть бути зменшені в результаті реформи.
Представники США та ООН повідомили американським ЗМІ, що Байден може запропонувати місця новим постійним членам без права вето.
Нагадаємо, у вересні 2022 року під час сесії високого рівня Генасамблеї ООН президент США Джо Байден підтвердив, що підтримує розширення кількості постійних та непостійних членів Ради безпеки.
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