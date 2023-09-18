Фінансові новини
- |
- 18.09.23
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай зацікавлений у переговорах з США по лінії збройних сил, - Салліван
10:02 18.09.2023 |
Сполучені Штати спостерігають ознаки зацікавленості Китаю у переговорах із Білим домом по лінії збройних сил.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван після переговорів із главою МЗС Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Протягом деякого часу ми чітко заявляли, що вважаємо за необхідне консультації між збройними силами США та Китаю не лише на рівні Міністерства оборони, міністра, а й на рівні командування. Є деякі ознаки того, що вони (Китай - ред.) можуть бути в Це зацікавлені. Але це поступовий процес", - заявив Салліван.
Переговори Саллівана та Ван І проходили 16 та 17 вересня на Мальті. Сторони, зокрема, обговорили можливість зустрічі президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна.
Відносини США та Китаю
На початку цього року відносини між двома країнами перебували на найнижчому за десятиліття рівні. Проте влітку країни почали проводити зустрічі на найвищому рівні, щоби налагодити комунікацію. Так, КНР відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністер фінансів США Джанет Йеллен.
Згодом стало відомо, що країни планують з вересня збільшити кількість авіарейсів між ними вдвічі.
Також стало відомо, що наприкінці серпня Китай відвідає міністр торгівлі США Джина Раймондо. Повідомляється, що вона проведе переговори із високопосадовцями.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
|Суд узяв Шуфрича під варту без права на заставу
|Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна попри вимоги Польщі та Угорщини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Суді ООН щодо геноциду РФ розповіла про «нациста» Зеленського та війну для «самозахисту»
|Китай перекрив поставки безпілотників до РФ
|Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес
|Росія за півтора роки витратила на війну з Україною більше $167 мільярдів, – Forbes
|Росіяни отримують обладнання компанії Halliburton, попри її вихід з РФ, - ЗМІ
|Байден запропонує включити нові країни до складу Радбезу ООН – ЗМІ
Бізнес
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива
|Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance