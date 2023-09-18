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США планують виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до 2025 року
09:53 18.09.2023 |
Сполучені Штати прагнуть суттєво наростити виробництво артилерійських снарядів з огляду на те, що вони швидко витрачаються в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це журналістам у п'ятницю повідомив керівник закупівель Пентагону Білл Лаплант, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
За словами Лапланта, США досягнуть виробництва 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць у 2025 році.
"Було 14 тисяч на місяць шість-вісім місяців тому, зараз є 28 тисяч на місяць", - вказав посадовець Пентагону, зауваживши, що раніше такі обсяги вироблялись за десятиліття.
Лаплант також запевнив, що США працюють із союзниками, аби ті також збільшували виробництво оборонної продукції.
Раніше повідомлялося, що Штати уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю про постачання 155-мм боєприпасів Україні.
Вимоги до виробництва збільшились на тлі масштабної допомоги США Україні. За останніми даними, Україна отримала від Штатів понад два мільйони снарядів 155-мм калібру з початку повномасштабного вторгнення Росії.
На тлі високого рівня витрат снарядів й відсутності налагодженого масового їх виробництва Україна змушена використовувати артилерію економніше, ніж Росія.
Нестачею артилерійських снарядів пояснювалось рішення США влітку цього року передати Україні касетні боєприпаси.
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