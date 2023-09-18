Фінансові новини
- |
- 18.09.23
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАТО хоче збільшити виробництво боєприпасів на фоні їх різкого подорожчання
09:46 18.09.2023 |
Голова військового комітету НАТО голландський адмірал Роб Бауер закликав збільшити приватні інвестиції в оборонні компанії країн Альянсу, що виробляють боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Він зазначив, що в світі спостерігається різке зростання цін на військову техніку та боєприпаси. Це призводить до того, що НАТо за більші гроші отримуєж ті ж самі потужності, що і раніше.
"Це означає, що ми не можемо бути впевнені в тому, що збільшення витрат на оборону дійсно призведе до підвищення рівня безпеки", - заявив він.
Тому НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва, яке має покрити як інтереси країн Альянсу, так і запит на допомогу від України, так як Київ витрачає щодня в середньому 10 тисяч снарядів.
Бауер закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонний сектор для нарощування виробничих потужностей та закликав пенсійні фонди та банки перестати називати інвестиції в оборонний сектор неетичними.
"Довгострокова стабільність має превалювати над короткостроковими прибутками. Як ми бачимо на прикладі України, війна - це подія, яка торкається всього суспільства", - заявив адмірал.
Крім цього, він закликав керівників військових підприємств прискорити нарощування виробничих потужностей.
Витрати на оборону в НАТО
Згідно з зобов'язанням, підписаним в 2014 році, країни НАТО мають витрачати 2% ВВП на оборону до 2024 року. Однак, наразі лише вісім країн з 31 досягають цієї мети.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени збільшити кількість контрактів з оборонними підприємтсвами.
Столтенберг казав, що дискусії стосовно цього ще тривають, але Альянс очікує, що союзники досягнуть 2% якнайшвидше, тому що війна в Україні продемонструвала нагальність таких витрат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
|Суд узяв Шуфрича під варту без права на заставу
|Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна попри вимоги Польщі та Угорщини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Суді ООН щодо геноциду РФ розповіла про «нациста» Зеленського та війну для «самозахисту»
|Китай перекрив поставки безпілотників до РФ
|Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес
|Росія за півтора роки витратила на війну з Україною більше $167 мільярдів, – Forbes
|Росіяни отримують обладнання компанії Halliburton, попри її вихід з РФ, - ЗМІ
|Байден запропонує включити нові країни до складу Радбезу ООН – ЗМІ
Бізнес
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива
|Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance