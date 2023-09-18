Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАТО хоче збільшити виробництво боєприпасів на фоні їх різкого подорожчання

 

Голова військового комітету НАТО голландський адмірал Роб Бауер закликав збільшити приватні інвестиції в оборонні компанії країн Альянсу, що виробляють боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Він зазначив, що в світі спостерігається різке зростання цін на військову техніку та боєприпаси. Це призводить до того, що НАТо за більші гроші отримуєж ті ж самі потужності, що і раніше.

"Це означає, що ми не можемо бути впевнені в тому, що збільшення витрат на оборону дійсно призведе до підвищення рівня безпеки", - заявив він.

Тому НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва, яке має покрити як інтереси країн Альянсу, так і запит на допомогу від України, так як Київ витрачає щодня в середньому 10 тисяч снарядів.

Бауер закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонний сектор для нарощування виробничих потужностей та закликав пенсійні фонди та банки перестати називати інвестиції в оборонний сектор неетичними.

"Довгострокова стабільність має превалювати над короткостроковими прибутками. Як ми бачимо на прикладі України, війна - це подія, яка торкається всього суспільства", - заявив адмірал.

Крім цього, він закликав керівників військових підприємств прискорити нарощування виробничих потужностей.

Витрати на оборону в НАТО

Згідно з зобов'язанням, підписаним в 2014 році, країни НАТО мають витрачати 2% ВВП на оборону до 2024 року. Однак, наразі лише вісім країн з 31 досягають цієї мети.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени збільшити кількість контрактів з оборонними підприємтсвами.

Столтенберг казав, що дискусії стосовно цього ще тривають, але Альянс очікує, що союзники досягнуть 2% якнайшвидше, тому що війна в Україні продемонструвала нагальність таких витрат.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9602
  0,2779
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6198  0,06 0,16 38,3764  0,05 0,13
EUR 40,3714  0,09 0,21 41,3239  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес