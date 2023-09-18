ЄК закликала Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву

Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву після їхніх заяв про продовження заборони імпорту зерна з України на національному рівні. Про це у неділю, 17 вересня, повідомляє Reuters.

"Ми знаємо про заяви деяких країн-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли", - заявила речниця ЄК.

Вона додала, що наразі в Брюсселі зосереджені на запровадженні та початку роботи системи, "про яку щойно оголосили". Зокрема, вже 18 вересня відбудеться зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС, яка дасть змогу обговорити питання імпорту українського зерна детальніше, пише Reuters.

Три сусідні держави з Україною проти імпорту зерна

Після зняття 15 вересня Єврокомісією обмежень на імпорт зерна з України Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що збережуть власні заборони, попри вказівку Брюсселя. Уряди цих країн обґрунтували це потребою враховувати інтереси вітчизняних фермерів.

Згідно з домовленістю з Єврокомісією, Україна має запровадити низку заходів для запобігання будь-яким ринковим викривленням у сусідніх державах-членах ЄС, включаючи, наприклад, систему ліцензування експорту. Конкретний план дій від Києва у Брюсселі очікують до 18 вересня.