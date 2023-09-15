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АНАЛІТИКА

Фінляндія все ж заборонить в’їзд авто з російською реєстрацією – ЗМІ

 

Фінляндія слідом за країнами Балтії планує заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.

Про це стало відомо телерадіокомпанії Yle, повідомляє "Європейська правда".

Фінляндія хоче слідувати загальній більш жорсткій лінії ЄС. Міністр закордонних справ Еліна Валтонен повинна повідомити про це у п'ятницю.

Рішення ґрунтується на політиці Європейської комісії, рекомендації щодо втілення якої були випущені тиждень тому. Забороняючи в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії, Єврокомісія має на меті запобігти ухиленню від санкцій.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на брифінгу в середу пояснив, що обмеження мають більший ефект, коли вони застосовуються разом, і це збільшує ціну, яку Росія платить за війну.

За інформацією Yle, автомобілі, в яких перебуває менше десяти осіб, зареєстровані в Росії, більше не зможуть перетинати кордон. Існують деякі винятки з цього правила. Коли саме заборона набуде чинності, не повідомляється.

Фінляндія посилила свою візову політику через агресивну війну Росії в Україні. Рух на східному кордоні зменшився, але він все ще залишається відносно завантаженим.

13 вересня повідомлялося, що автомобілі з російськими номерами, як і раніше, можуть в'їжджати до Фінляндії, а повідомлення про конфіскацію машин не відповідають дійсності.

8 вересня Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників.
 

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