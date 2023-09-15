Фінансові новини
- |
- 15.09.23
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія все ж заборонить в’їзд авто з російською реєстрацією – ЗМІ
11:53 15.09.2023 |
Фінляндія слідом за країнами Балтії планує заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.
Про це стало відомо телерадіокомпанії Yle, повідомляє "Європейська правда".
Фінляндія хоче слідувати загальній більш жорсткій лінії ЄС. Міністр закордонних справ Еліна Валтонен повинна повідомити про це у п'ятницю.
Рішення ґрунтується на політиці Європейської комісії, рекомендації щодо втілення якої були випущені тиждень тому. Забороняючи в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії, Єврокомісія має на меті запобігти ухиленню від санкцій.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на брифінгу в середу пояснив, що обмеження мають більший ефект, коли вони застосовуються разом, і це збільшує ціну, яку Росія платить за війну.
За інформацією Yle, автомобілі, в яких перебуває менше десяти осіб, зареєстровані в Росії, більше не зможуть перетинати кордон. Існують деякі винятки з цього правила. Коли саме заборона набуде чинності, не повідомляється.
Фінляндія посилила свою візову політику через агресивну війну Росії в Україні. Рух на східному кордоні зменшився, але він все ще залишається відносно завантаженим.
13 вересня повідомлялося, що автомобілі з російськими номерами, як і раніше, можуть в'їжджати до Фінляндії, а повідомлення про конфіскацію машин не відповідають дійсності.
8 вересня Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ прийшла з обшуками до голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело
ТОП-НОВИНИ
|Суперечка навколо «військового» ПДФО. Кому дістануться гроші
|«Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ»
|Байден призначив спецпредставницю з економічного відновлення України
|Соціологія корупції. Чому 77,6% стали новою фобією Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні
|Фінляндія все ж заборонить в’їзд авто з російською реєстрацією – ЗМІ
|В ООН повідомили про запуск програми для українських фермерів, щоб допомогти їм із розмінуванням земель і купівлею продукції
|Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції до НАТО через нібито образливий відеоролик
|Інфляція в Аргентині зросла до максимуму за 32 роки
|Глава Пентагону проведе засідання у форматі «Рамштайн-15»
Бізнес
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance
|Європу наповнили дешеві китайські електромобілі. ЄС розпочинає розслідування
|Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap