Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляція в Аргентині зросла до максимуму за 32 роки

 

Споживчі ціни в Аргентині у серпні зросли до 12,4%, свідчать дані національного статистичного бюро INDEC. Цей місячний показник майже вдвічі перевищує липневий (6,3%) і є найвищим із лютого 1991 року.

Тим часом річна інфляція минулого місяця була рекордною із серпня 1991 року, прискорившись до 124,4% із 113,4% у липні, а загальна інфляція за перші чотири місяці 2023 року становила 80,2%.

Найбільше на індекс вплинули продукти харчування та напої: вартість м'яса, продуктів перероблювання, овочів і бобових зросла на 15,6%. У липні зростання становило 5,8%.

Другий за величиною стрибок спостерігався у секторі охорони здоров'я (15,3% проти 9% у липні), головним чином через зростання цін на ліки.

Житло та комунальні послуги, а також одяг та взуття подорожчали на 9,1% (зростання у липні становило 4 і 3% відповідно). Водночас подорожчання вартості алкогольних напоїв та тютюнових виробів сповільнилося до 8,5% з 9%, а послуг зв'язку - до 4,5% з 12,2%.

Як зазначає Financial Times, інфляція залишається високою, попри домовленості аргентинської влади з великими ритейлерами щодо фіксування цін.

15 травня Центральний банк Аргентини підвищив базову облікову ставку рефінансування одразу на 600 базисних пунктів - з 91% до 97%. Таким чином він намагався стримати інфляцію, яка у квітні внаслідок активного друкування грошей сягнула 109% в річному вираженні.

Інфляція в Україні у серпні сповільнилася у річному вираженні до 8,6%. Споживчі ціни у серпні проти липня знизилися на 1,4%, з початку року зросли на 2,5%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2381
  0,0293
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5611  0,04 0,11 38,3268  0,01 0,01
EUR 40,2850  0,17 0,42 41,2339  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес