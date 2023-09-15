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АНАЛІТИКА

British American Tobacco продала бізнес у Росії: угоду закрито

 

Тютюновий гігант British American Tobacco оголосив про закриття угоди з продажу бізнесу в Росії. Про це йдеться на сайті компанії.

Минулого тижня компанія повідомила, що продає свої російські та білоруські активи консорціуму на чолі з колишнім менеджментом компанії "BAT Росія", а сьогодні стало відомо, що угоду вже закрито.

"Ми завершили продаж російського та білоруського бізнесу. Продаж відбувся згідно з місцевим та міжнародним законодавством та після отримання всіх необхідних дозволів", - заявила компанія.


Група BAT - один з найбільших виробників тютюнової продукції у світі. Головний офіс корпорації знаходиться у Лондоні. До її портфеля входять такі бренди, як Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Velo, Vuse і Glo.

У Росії BAT була присутня з 1991 року. Компанія вирішила піти з російського ринку на початку 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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