Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 р. до 2,5%, погіршило прогноз на 2024 р. до 1,9%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило прогноз збільшення світового ВВП на 2023 рік до 2,5% з 2,4%, які очікувалися в червні.

Водночас прогноз зростання глобальної економіки на 2024 рік погіршено до 1,9% з 2,1%.

"Світова економіка, ймовірно, зросте у 2023 році сильніше, ніж ми очікували в червні, - йдеться в оновленому огляді Global Economic Outlook (GEO). - Однак поглиблення спаду на китайському ринку нерухомості кидає тінь на перспективи глобального піднесення, тоді як посилення грошово-кредитної політики дедалі більше впливає на перспективи попиту в США та Європі".

Поліпшення прогнозу зростання світового ВВП на поточний рік відображає несподівану гнучкість економік США, Японії та emerging markets без урахування Китаю, зазначають експерти агентства.

Fitch поліпшило прогноз підвищення ВВП США на поточний рік до 2% з 1,2%, Японії - до 2% з 1,3%, emerging markets без урахування Китаю - до 3,4% з 2,9%. Водночас прогнози зростання економік Китаю та єврозони знижено на 0,8 відсоткового пункту (в.п.) і 0,2 в.п. відповідно - до 4,8% і 0,6%.

Прогноз збільшення ВВП США на 2024 рік погіршено на 0,2 п.п. - до 0,3%, єврозони - на 0,3 п.п., до 1,1%, Китаю - на 0,2 п.п., до 4,6%.

"Стабілізації китайського ринку нерухомості, на яку експерти сподівалися раніше, не відбулося, і обсяги продажу нового житла в країні можуть скоротитися цього року на 20%. На частку житлового сектора припадають 12% ВВП КНР і третина всіх інвестицій у країні, - йдеться в огляді Fitch. - Обсяги стимулювання в Китаї наразі недостатні, а експортний попит знижується".

Експерти агентства зазначають, що в США цього року триває швидке зростання споживчих витрат, незважаючи на посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС). Однак попит на робочу силу останніми місяцями слабшає, і темпи зростання зарплат уповільнюватимуться. Водночас прибутки компаній знижуються, а це свідчить про погіршення перспектив інвестицій.

"Ми, як і раніше, прогнозуємо м'яку рецесію в США, проте тепер думаємо, що це станеться в першому півріччі 2024 року", - зазначають у Fitch. У червні йшлося про те, що американська економіка може опинитися в рецесії в четвертому кварталі 2023-го - першому кварталі 2024 року.

Аналітики агентства зазначають, що ставка ФРС близька до пікового рівня, і очікують лише одного її підвищення на 25 базисних пунктів - до 5,5-5,75% річних.

Зростання економіки єврозони застопорилося через енергетичну кризу, а наразі регіон стикається з труднощами у зв'язку з ослабленням обсягів світової торгівлі та китайської економіки. Fitch очікує, що ВВП Німеччини знизиться на 0,4% у 2023 році.

Експерти агентства очікують м'якої рецесії у Великій Британії у другому півріччі поточного року та підвищення ВВП на 0,2% за підсумками всього року.