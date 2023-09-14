Тактичні AR-окуляри IVAS 1.2 на базі HoloLens більше не викликають у солдатів Армії США нудоту - Microsoft зберігає шанси на контракт

Microsoft ще не втратила шанси на контракт вартістю понад $20 млрд, який включає поставку понад 100 000 окулярів доповненої реальності для Армії США. Гарнітура, побудована на базі HoloLens, успішно пройшла випробування.

Влітку 2023 року Microsoft передала Армії США військову версію AR-гарнітури HoloLens. Окуляри доповненої реальності називаються IVAS (Integrated Visual Augmentation System). Служба отримала 20 прототипів IVAS 1.2 для інтенсивних випробувань.

Microsoft довелося доопрацювати IVAS після того, як рік тому стало відомо, що минула версія спричиняла в солдатів нудоту, головні болі та перевтому очей. У разі збереження проблем Міністерство оборони США могло б закрити багатомільярдну програму.

Схоже, Microsoft змогла виправити недоліки гарнітури. Дві бригади солдатів наприкінці літа протестували IVAS 1.2. Вони оцінили надійність, комфорт і ефективність роботи AR-окулярів за поганого освітлення.

Відгуки військовослужбовців Армії США були позитивними. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на текст електронного листа, отриманого від представника Міністерства оборони США Девіда Паттерсона (David Patterson).

5 вересня 2023 року оборонне відомство уклало новий контракт із Microsoft. Угода, сума якої не уточнюється, націлена на постачання нової партії IVAS і оцінку здатності компанії виробляти великі обсяги гарнітур.





Наступні передсерійні випробування AR-окулярів заплановані на другий квартал 2025 року. У разі успіху Армія США протягом 10 років замовить 121 000 одиниць IVAS на суму $21,9 млрд з урахуванням додаткового обладнання та послуг.