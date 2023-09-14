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Американська Cargill продає частку зернового бізнесу в Росії
18:25 14.09.2023 |
Американська Cargill Inc. - один із найбільших у світі постачальників сільгосппродукції - продає 25% акцій зернового терміналу в компанії KSK, яка володіє зерновими терміналами в російському порту "Новоросійськ", місцевій компанії Delo Group.
Як пише Bloomberg, продаж частки зернового терміналу КСК у Новоросійську стався після того, як у березні трейдер пообіцяв припинити закупівлі на експорт у країні з липня.
Міжнародні трейдери Viterra та Louis Dreyfus також швидко покинули російський експортний ринок зерна на початку цього року після того, як місцеві чиновники та впливові представники промисловості закликали обмежити іноземний вплив на торгівлю зерном.
"Продаж залежить від схвалення російського уряду та не впливає на інші операції Cargill у країні", - сказав представник Cargill.
"Документи щодо угоди знаходяться на розгляді в урядовій комісії з моніторингу іноземних інвестицій. Ми розраховуємо, що перевірка триватиме не більше місяця", - сказав представник Delo Group.
Cargill входить до великих експортерів російського зерна. У поточному сезоні компанія вивезе приблизно 2,2 млн тонн зерна - майже 4% усіх обсягів експорту російського зерна. За обсягами відвантажень Cargill перебуває на шостому місці з-поміж російських експортерів агропродукції.
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