Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США наклали санкції на російських олігархів і компанії, що допомагають оборонці РФ

 

Міністерство фінансів США в четвер оголосило черговий пакет санкцій проти російських олігархів, посадовців і компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії, що сприяють її агресії проти України.

Про це йдеться в пресрелізі американського Мінфіну, який цитує "Європейська правда".

Загалом до санкційного списку Міністерства фінансів США додались майже 100 фізичних та юридичних осіб. Державний департамент США окремо запровадив візові обмеження проти понад 70 росіян.

"Сьогоднішні санкції спрямовані на осіб, які отримують вигоду та підтримують жорстоку війну, яку Росія почала проти України", - підкреслюється в повідомленні.

Серед них російські олігархи: президент російського виробника рухомого складу АТ "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарєв, який має зв'язки з міністром оборони РФ Сергеєм Шойгу, і його дружина Ольга; а також бізнес-партнер Бокарєва Іскандар Махмудов, засновник АТ "Уральська гірничо-металургійна компанія", та його син Джахангір.

Персональні санкції США також стосуються заступника Шойгу Алексєя Криворучка, головного конструктора авіаційного двигунобудівного науково-технічного комплексу "Союз" й члена ради директорів Балашихинського літейно-механічного заводу (теж під санкціями) Мкртича Окрояна і його родину.

Крім того, під обмеження потрапила низка компаній російського ВПК: Гаврилов-Ямський машинобудівний завод "Агат" АТ "Звєзда", яке входить до складу "Ростеху", Науково-дослідний інститут машинобудування та Ульяновський патронний завод.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США послідовно запроваджують санкції проти російських громадян і компаній, причетних до російського військово-промислового комплексу.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2381
  0,0293
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6023  0,10 0,26 38,3215  0,12 0,32
EUR 40,4565  0,12 0,30 41,3462  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес