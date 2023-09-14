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АНАЛІТИКА

Лагард розраховує, що ставки на поточних рівнях допоможуть ЄЦБ досягти мети щодо інфляції

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) розраховує, що відсоткові ставки досягли рівнів, утримання яких протягом досить тривалого часу зробить значний внесок у повернення інфляції до цільового показника, заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції за підсумками засідання.

Вона також зазначила, що не готова сказати, що ставки вже досягли пікових значень.

"Із сьогоднішнім рішенням, ми вважаємо, що зробили достатній внесок у своєчасне повернення інфляції до цільового показника, і наразі важливими є обидва елементи - як "досить обмежувальний рівень ставок", так і тривалість їх утримання", - сказала Лагард.

"Очевидно, що наразі фокус уваги радше перебуває на "тривалості", але це не означає, що зараз ми можемо сказати, що ставки вже досягли піку", - зазначила вона.

ЄЦБ підвищив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання в четвер. Базову ставку за кредитами збільшено до 4,5%, ставку за депозитами - до 4%, ставку за маржинальними кредитами - до 4,75%.

За словами Лагард, рішення про підйом ставок ухвалили переважною більшістю голосів. Водночас окремі члени ради керівників ЄЦБ, можливо, вважали за краще б зробити паузу в циклі посилення вже на цьому засіданні, зазначила вона.

Лагард повідомила, що ЄЦБ наразі не обговорює можливість прямого продажу бондів, придбаних ним у рамках програми викупу активів (APP). У заяві регулятора за підсумками засідання зазначалося, що портфель паперів, викуплених під час реалізації APP, скорочується помірними темпами, оскільки ЄЦБ більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Відповідаючи на запитання про перспективи зниження ставок, Лагард сказала, що в ЄЦБ наразі навіть не обговорюють цього.

Вона зазначила, що, згідно з поточними прогнозами ЄЦБ, інфляція в єврозоні не повернеться до 2-відсоткової мети навіть у 2025 році.

"Інфляція сповільнюється, і ми хочемо, щоб вона продовжувала сповільнюватися. Ми робимо це не тому, що хочемо спровокувати рецесію, а тому, що хочемо домогтися цінової стабільності", - сказала Лагард.

Курс євро до долара США знижується після засідання ЄЦБ і виступу Лагард. Вартість європейської валюти за даними на 17:00 кв становить $1,0664, тоді як до засідання вона становила близько $1,0732.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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