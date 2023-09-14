ЄЦБ погіршив оцінку зростання ВВП єврозони у 2023-2025 рр.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) погіршив оцінку зростання ВВП єврозони на найближчі три роки.

Згідно з новими прогнозами, опублікованими ЄЦБ за підсумками засідання, що відбулося в четвер, економіка збільшиться за підсумками 2023 року на 0,7%, наступного року - на 1%, у 2025 році - на 1,5%. У червні очікувалося відповідно 0,9%, 1,5% і 1,6%.

Темпи зростання споживчих цін у єврозоні цього року становитимуть 5,6%, 2024 року - 3,2%. Це вище за попередні оцінки, які передбачали підйом на 5,4% і 3% відповідно.

"Перегляд у бік підвищення на 2023 і 2024 роки переважно відображає зростання цін на енергоносії", - ідеться в повідомленні.

Тим часом ЄЦБ переглянув прогноз на 2025 рік до 2,1% з 2,2%.

Базова інфляція, що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, як очікується, в поточному році становитиме 5,1% (на рівні попереднього прогнозу), у майбутньому році - 2,9% (раніше передбачалося 3%), у 2025 році - 2,2% (попередня оцінка 2,3%).

