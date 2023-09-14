Ціни виробників у США в серпні зросли на 0,7%, максимум із червня 2022 р.

Ціни виробників у США (індекс PPI) у серпні зросли на 0,7% відносно попереднього місяця, повідомило міністерство праці країни.

Це максимальне підвищення з червня минулого року. У липні цього року, за уточненими даними, ціни підвищилися на 0,4%, а не на 0,3%, як було оголошено раніше.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували підвищення минулого місяця на 0,4%.

Індекс PPI у серпні збільшився на 1,6% у річному вираженні (найзначніший приріст за чотири місяці). Експерти прогнозували підйом на 1,2%.

Менш волатильний індикатор без урахування цін продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core PPI) минулого місяця зріс на 2,2% у річному вираженні (мінімальне зростання з січня 2021 року) і на 0,2% за місяць. Обидва показники збіглися з консенсус-прогнозами.

Вартість товарів підскочила на 2% у помісячному порівнянні, зокрема через стрибок вартості енергоносіїв на 10,5%. Натомість послуги подорожчали лише на 0,2%.