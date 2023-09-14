Європейський центробанк підняв облікову ставку до найвищого рівня за 24 роки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив у четвер, 14 вересня, базову облікову ставку 10-й раз поспіль до 4,5%, намагаючись впоратися з високою інфляцією в Євросоюзі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ.

«Інфляція продовжує знижуватися, але очікується, що вона залишатиметься надто високою ще довгий період. Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%. Щоб посилити прогрес у досягненні цієї мети, Рада керуючих сьогодні вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пункти (0,25% - ред.)», - заявили в банку.

Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та відсоткові ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,50%, 4,75% та 4% з 20 вересня.

Вересневі макроекономічні прогнози співробітників ЄЦБ для єврозони передбачають середню інфляцію на рівні 5,6% у 2023 році, 3,2% у 2024 році та 2,1% у 2025 році.

Yahoo News зазначає, що рішення ЄЦБ, якого очікували фінансові ринки, означає, що ставки знаходяться на найвищому рівні з моменту введення євро в 1999 році.

Як повідомляв Укрінформ, у липні Європейський центральний банк удев'яте за рік підвищив ключову процентну ставку на 0,25 процентного пункту.