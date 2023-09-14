Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Lockheed Martin відкрила в Польщі другий за величиною виробничий центр у світі

 

Lockheed Martin, виробник HIMARS і Javelin, відкрила в Польщі свій другий за величиною виробничий центр у світі, заявив віцепрезидент американського військово-промислового концерну в Європі Джонатан Гойл.

"Належний нам завод у Мельці (місто в Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі - ІФ-У) є другим за величиною виробничим центром Lockheed Martin у світі. Єдиним більшим заводом залишається наше виробництво в Грінвіллі у США", - розповів заступник голови концерну агентству PAP.

Він зазначив, що загалом диверсифікація вже дала змогу Lockheed Martin "подвоїти виробництво HIMARS і Javelin" (реактивна система залпового вогню (РСЗВ) і переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК)).

За словами Гойла, російська агресія в Україні продемонструвала необхідність "інвестицій в озброєння, яке не було пріоритетом для альянсу в останні 20 років".

Він зазначив, що Lockheed Martin хоче розвивати свою діяльність у Польщі. "Хоча я не можу розкривати, чого стосуються обговорення, ми ведемо переговори з польським міноборони. Ми хочемо розвивати співпрацю з Польщею на багатьох рівнях", - резюмував заступник голови американського військово-промислового концерну.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2674
  0,0768
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6023  0,10 0,26 38,3215  0,12 0,32
EUR 40,4565  0,12 0,30 41,3462  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес