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АНАЛІТИКА

Суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти Венесуели

 

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу (General Court) відхилив позов Венесуели, яка вимагала скасування санкцій, запроваджених ЄС у 2017 році.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у рішенні суду, винесеному в середу.

У 2018 році Венесуела оскаржила у суді обмежувальні заходи, які ЄС запровадив раніше через погіршення в країні ситуації з правами людини, верховенством права та демократією.

13 листопада 2017 року Рада ЄС вирішила ввести санкції щодо Венесуели. Заходи вводили заборону на продаж, постачання, передачу або експорт обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, а також послуг, пов'язаних з цим обладнанням і військовою технікою, будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу у Венесуелі чи для використання у Венесуелі.

Суд відхилив усі аргументи Венесуели на підтримку її позову. Суд заявив, що загальна ситуація, яка призвела до введення обмежувальних заходів, а також цілі, які переслідували ці заходи, були детально роз'яснені Європейською радою і не могли бути невідомими Венесуелі.

Суд також відхилив скаргу Венесуели щодо нібито неточності даних, на яких ґрунтувалося рішення про застосування санкцій.

На думку суду, ЄС спирався на достовірні дані та надійну інформацію для оцінки ситуації, а Венесуела не змогла продемонструвати, що факти, на які вона посилалася, були суттєво неточними.

Винесене рішення може бути оскаржене в Суді ЄС (Court of Justice).

Євросоюз неодноразово наголошував на важливості проведення вільних виборів у країні. У липні ЄС заявив режиму Ніколаса Мадуро, що скасує санкції лише за умови проведення інклюзивних виборів у 2024 році.

Санкції 2017 року були схвалені у відповідь на політичну кризу у Венесуелі, яка почалася навесні після рішення Верховного суду, яким розширювалися повноваження президента Ніколаса Мадуро і обмежувалися функції парламенту, підконтрольного опозиції.

У 2018 році ЄС ввів санкції проти топ-чиновників Венесуели через непрозорі президентські вибори.
 

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