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Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
10:44 14.09.2023 |
Біограф американського мільярдера Ілона Маска Волтер Айзексон заявив, що «певна кількість обладнання та послуг» супутникової мережі Starlink перейшла під контроль Пентагону.
Про це передає Укрінформ із посиланням на The Washington Post.
Айзексон розповів, що Маск бажав відмежуватися від російського вторгнення в Україну, побоюючись, що використання технологій його компанії SpaceX може призвести до ядерної війни.
«Він сказав: "Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix і пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну"», - процитував мільярдера Айзексон.
За словами біографа, Маск більше не контролює геозони та умови використання Starlink.
Як повідомлялося, у новій біографії Маска, написаній Вальтером Айзексоном, стверджується, що Маск наказав відключити Starlink поблизу Криму минулого року, щоб зірвати українську атаку на військово-морський флот РФ. Маск нібито боявся, що РФ відповість на цю атаку ядерною зброєю.
Згодом мільярдер заявив, що не давав завдання своїм фахівцям вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, оскільки вона там не працювала.
Сенатор Елізабет Воррен закликала провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як її гендиректор Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до супутникової мережі Starlink під час атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.
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