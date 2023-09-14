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Російські олігархи вивели з Євросоюзу щонайменше $50 мільярдів, – Bloomberg
10:36 14.09.2023 |
Російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і стикаються з тиском з боку президента РФ Владіміраа Путіна, вивели активи на десятки мільярдів з Європи після повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це пише Bloomberg.
Зокрема, минулого місяця акціонери United Medical Group CY Plc і MD Medical Group Investments Plc, які контролюються магнатами Ігорем Шиловим і Марком Курцером, схвалили перехід компаній з Кіпру в Росію.
За даними видання, це збільшить загальну вартість активів, які були переведені найбагатшими росіянами з лютого 2022 року як мінімум до $50 млрд.
Як наголошує видання, ця зміна порушує десятирічну практику російських мільярдерів зберігати свої активи в Європі, використовуючи зручні для інвесторів правові системи, можливість отримувати дивіденди в іноземній валюті та низькі податки.
Тепер у найбагатших росіян залишається все менше місць для розміщення своїх статків, оскільки багато з них перебувають під санкціями США, Великої Британії чи Європи.
Передача активів, зареєстрованих у таких місцях, як Кіпр, Джерсі та Швейцарія, до Росії та країн, які Кремль вважає дружніми, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, почалася незабаром після вторгнення.
Серед перших переїздів були сімейні активи мільярдера з виробництва добрив Андрія Гур'єва та сталеливарного магната Віктора Рашнікова зі Швейцарії та Кіпру до Росії.
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