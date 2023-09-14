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Санкції працюють: Путіну доповіли про зрив строків запуску найбільшого заводу з виробництва полімерів у світі
09:58 14.09.2023 |
Строки запуску Амурського газохімічного комплексу (ГХК) у РФ, який мав стати найбільшим у світі комплексом із виробництва базових полімерів, відклали через запроваджені проти Росії санкції.
Про це гендиректор заводу Олексій Верещагін розповів під час візиту російського президента Владіміра Путіна на Амурський газопереробний завод "Газпрому", який постачатиме сировину для ГХК, передає РБК.
Він уточнив, що зведення Амурського газохімічного комплексу (ГХК), який будують російський холдинг "Сібур" (60%) та китайська Sinopec (40%), включає кілька етапів закінчення робіт, у тому числі механічну готовність (завершення будівництва) та пусконалагоджувальні роботи. Всі роботи мають завершитися у 2025-2027 роках.
"Тобто вам довелося графік трохи посунути вправо", - уточнив Путін, зазначивши, що цей проект все одно буде завершено.
"Все вірно", - підтвердив Верещагін.
Російський "Сібур" ще у 2020 році почав будувати Амурський ГХК, який мав стати найбільшим у світі комплексом із виробництва базових полімерів потужністю 2,7 млн тонн на рік. У тому числі підприємство має виробляти 2,3 млн тонн поліетилену та 400 тис. тонн поліпропілену. Інвестиції у цей мегапроєкт оцінювалися в $10 млрд.
Як повідомлялося, у лютому 2021 року стало відомо, що компанія скоротила терміни будівництва на півроку, до середини 2024 року. Але після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну строки запуску підприємства довелося переглянути через санкції, які перекрили доступ до низки пристроїв технологічного обладнання. Ключовими підрядниками проєкту мали стати німецька Linde та італійська Technimont, але минулого року вони попередили про намір повністю зупинити постачання технологій до Росії.
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