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Байден відреагував на спроби республіканців запустити процедуру імпічменту
09:46 14.09.2023 |
Президент США Джо Байден прокоментував заяву спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті про намір почати офіційне розслідування щодо імпічменту.
Відповідну заяву Байден зробив на заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію у штаті Вірджинія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За словами американського президента, республіканці намагаються розпочати процедуру імпічменту, оскільки прагнуть влаштувати шатдаун - тимчасове призупинення роботи уряду США.
"Я не знаю точно, чому, але вони просто знали, що хочуть оголосити мені імпічмент. Наразі я можу сказати, вони хочуть оголосити мені імпічмент, тому що вони хочуть зупинити роботу уряду", - зазначив Байден.
Він додав, що не зосереджений на розслідуванні щодо імпічменту.
"Я прокидаюся кожного дня, і це не жарт, я не зосереджений на імпічменті. У мене є робота, яку я маю виконувати", - сказав він.
У вівторок стало відомо, що Палата представників Конгресу США розпочне офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.
За словами спікера Палати представників Кевіна Маккарті, розслідування буде зосереджене на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо президента Сполучених Штатів.
Республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена, Гантера Байдена, в рамках його закордонних ділових операцій.
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