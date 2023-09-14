Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї

 

Сполучені Штати Америки схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї. Згідно з угодою, Сеул отримає головний винищувач Lockheed Martin Corp. разом із двигунами, засобами зв'язку та підтримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В Агентстві з питань оборонної безпеки стверджують, що цей продаж збільшить оперативний інвентар Південної Кореї та підвищить її можливості з самооборони в повітрі.

Пакет, оцінений у 5,06 млрд доларів, потребує схвалення Конгресу. Видання стверджує, що це може зайняти роки.

Зазначається, що інтерес світу до F-35 різко зріс через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україні та зростаючу напруженість у відносинах США та Китаю.

Літаки F-35

F-35 Lightning - це унікальний багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, відомий своєю непомітністю. Наразі США розглядають можливість продажів винищувачів цього типу Ізраїлю, Польщі, Румунії, Іспанії та Греції. Також повідомлялось про плани продати F-35 Чехії.

Саміт США, Японії та Південної Кореї

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше зустрілись у форматі тристороннього саміту 18 серпня у Вашингтоні.

Вони обговорили загрози з боку Китаю та КНДР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпекову ситуацію в Східній Азії в цілому.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2674
  0,0768
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6023  0,10 0,26 38,3215  0,12 0,32
EUR 40,4565  0,12 0,30 41,3462  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес