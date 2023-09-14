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АНАЛІТИКА

Болгарія обговорює з НАТО відповідь Росії на провокації в Чорному морі

 

Болгарія веде переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією своєї чорноморської виключної економічної зони.

Про це в середу в інтерв'ю Euractiv заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє "Європейська правда".

Росія оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня через військові навчання в цьому районі, сказав Тагарев. Він додав, що Блгарія вважає ці дії провокацією.

"Болгарія обговорює відповідь на ці провокації - як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО", - сказав Тагарев у середу.

На запитання Euractiv, чи розробила Болгарія сценарії на випадок нападу Росії на вантажні судна, що прямують з українських портів через болгарські води або економічну зону в Чорному морі, в Міністерстві оборони відповіли, що таких сценаріїв немає.

"На цей момент не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що прямує в територіальному морі країни-члена НАТО", - заявили у міністерстві.

"Ці води перебувають під суверенітетом кожної прибережної держави і є частиною державної території. Напад у територіальному морі може розглядатися як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому", - додали в міністерстві.

Там зазначили, що військово-морські сили Болгарії, Румунії і Туреччини посилили пильність, продовжуючи виконувати завдання власними силами і засобами щодо забезпечення безпеки торгових суден, які проходять через Чорне море.

У міністерстві також заявили, що додаткові заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства в економічних зонах "можуть бути забезпечені тільки діями НАТО, відповідно до Статуту ООН і міжнародного морського права, скоординованими з іншими партнерами в регіоні".

"Болгарська позиція щодо безпеки в Чорному морі завжди ґрунтувалася на принципі союзницької солідарності, союзницьких дій і союзницьких гарантій в рамках НАТО. При прийнятті такого союзницького рішення Болгарія зробить свій внесок відповідно до своїх можливостей", - йдеться в позиції країни щодо дій Росії в Чорному морі.

Відповідаючи на питання, чи можуть бути скоординовані маршрути вантажних суден, що перевозять зерно через економічну зону Болгарії в Чорному морі, в міністерстві заявили, що для цього немає юридичних підстав.

Тиждень тому болгарський уряд виділив майже 20 мільйонів євро на придбання ракет і торпед для військово-морського флоту.

Країна також зацікавлена в терміновому придбанні ракетних комплексів RBS-15 для берегової охорони у шведської компанії Saab.
Ключові теги: Болгарія
 

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