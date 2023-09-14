Фінансові новини
- |
- 14.09.23
- |
- 10:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Болгарії незабаром розпочнеться будівництво нової військової бази НАТО
09:17 14.09.2023 |
На її території розташуються казарми та будинки для зберігання техніки, а також розвинена дорожня мережа. Повідомляється, що вартість будівництва бази НАТО коштуватиме 51 млн євро.
Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTA.
"Міноборони має бюджетні ресурси для розробки проекту. Болгарія також має можливості для економічного та соціального розвитку регіону при будівництві такої інфраструктури", - зазначив Тагарьов.
Повідомляється, що нова база НАТО буде розміщена в Ямболському районі на південному сході країни. За словами міністра оборони, рішення про точне місце будівництва ще не ухвалено. Незважаючи на це, її будівництво має бути завершено до 2025 року.
Основну частину офіцерів буде направлено з Італії. Бойова група, розташована на новій базі НАТО, виконуватиме оборонні функції у разі загрози з боку можливої країни-агресора.
Болгарія посилює свою оборону на тлі агресії РФ
Після вторгнення РФ в Україну Болгарія почала посилювати свою оборону та енергонезалежність.
Так, Болгарія розпочала оснащення берегової охорони ракетами. Це робиться для того, щоб ніхто не наважувався наближатися до їхніх чорноморських міст.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков хоче очистити спецслужби країни від впливу Росії, проте чинний президент Румен Радєв не поділяє його поглядів і може перешкодити важливим реформам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Подоляк сказав про «слабкий інтелектуальний потенціал» Індії та Китаю. Чому це великий удар по українській дипломатії
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про спрощення зміни цільового призначення землі пройшов комітет Ради
|Відновлення великої приватизації. У Прозорро.Продажі опубліковано 15 об'єктів – список
|У ГУР Міноборони України підтвердили пошкодження ВДК і підводного човна в Севастополі
|Танки для розмінування і БМП Marder. Німеччини передала Україні новий військовий пакет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Російські олігархи вивели з Євросоюзу щонайменше $50 мільярдів, – Bloomberg
|Санкції працюють: Путіну доповіли про зрив строків запуску найбільшого заводу з виробництва полімерів у світі
|Росія за рік запустила по Україні понад дві тисячі «шахедів»
|Байден відреагував на спроби республіканців запустити процедуру імпічменту
|США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї
|Пентагон направляє в Україну нову команду для моніторингу використання допомоги
|Болгарія обговорює з НАТО відповідь Росії на провокації в Чорному морі
Бізнес
|Зростання використання ШІ збільшує споживання води для охолодження серверів - дослідження
|США і В'єтнам оголосили про мільярдні угоди в галузі напівпровідників і ШІ
|Meta розробляє модель штучного інтелекту наступного покоління, щоб конкурувати з GPT-4 від OpenAI
|Техкорпорації США вбачають у В'єтнамі заміну Китаю
|BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць
|Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA
|Mercedes-Benz презентував концепт CLA-Class із технологією EQXX