Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Болгарії незабаром розпочнеться будівництво нової військової бази НАТО

 

На її території розташуються казарми та будинки для зберігання техніки, а також розвинена дорожня мережа. Повідомляється, що вартість будівництва бази НАТО коштуватиме 51 млн євро.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTA.

"Міноборони має бюджетні ресурси для розробки проекту. Болгарія також має можливості для економічного та соціального розвитку регіону при будівництві такої інфраструктури", - зазначив Тагарьов.

Повідомляється, що нова база НАТО буде розміщена в Ямболському районі на південному сході країни. За словами міністра оборони, рішення про точне місце будівництва ще не ухвалено. Незважаючи на це, її будівництво має бути завершено до 2025 року.

Основну частину офіцерів буде направлено з Італії. Бойова група, розташована на новій базі НАТО, виконуватиме оборонні функції у разі загрози з боку можливої країни-агресора.

Болгарія посилює свою оборону на тлі агресії РФ

Після вторгнення РФ в Україну Болгарія почала посилювати свою оборону та енергонезалежність.

Так, Болгарія розпочала оснащення берегової охорони ракетами. Це робиться для того, щоб ніхто не наважувався наближатися до їхніх чорноморських міст.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков хоче очистити спецслужби країни від впливу Росії, проте чинний президент Румен Радєв не поділяє його поглядів і може перешкодити важливим реформам.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Болгарія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2674
  0,0768
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6023  0,10 0,26 38,3215  0,12 0,32
EUR 40,4565  0,12 0,30 41,3462  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес