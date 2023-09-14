Європарламент закликав до створення спецтрибуналу для Лукашенка за співучасть у військових злочинах РФ

Європейський парламент визнав режим білоруського президента Олександра Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні та закликав створити для нього спеціальний трибунал.

"Європарламент вважає, що, допустивши невиправдану агресивну війну Росії проти України, режим Лукашенка став співучасником злочинів, вчинених РФ, що передбачає відповідальність за руйнування та збитки, завдані Україні", - йдеться у тексті резолюції на сайті Європарламенту.

У зв'язку з цим євродепутати вважають, що спеціальний міжнародний трибунал зі злочину агресії, вчиненого Росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише Путіна та російського політичного та військового керівництва, а також білоруського керівництва.

Профільні інститути ЄС закликають вжити всіх необхідних заходів для забезпечення кримінального переслідування білоруських чиновників, які є учасниками військових злочинів, скоєних проти України.

У резолюції наголошується, що Європарламент рішуче "засуджує втягування режиму Лукашенка у війну РФ проти України, а також пропаганду розпалювання ненависті, дезінформації та пропаганди, що перегукуються з войовничою риторикою Москви; засуджує у зв'язку з цим масове постачання військовослужбовців. а також розміщення російських військ у Білорусі".

У Європарламенті нагадали, що режим Лукашенка також причетний до примусової депортації українських дітей до Білорусі, де вони зазнають русифікації та ідеологічної обробки.

Також Європарламент підтримав розслідування української прокуратури ролі Білорусі у депортації дітей та вважає, що дії самого Лукашенка та його режиму можуть також прирівнюватися до злочину проти людяності у вигляді "депортації чи насильницького переміщення населення" згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Крім того, Рада Європи закликають розширити список осіб, на які поширюються санкції ЄС, включивши до нього тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей до Білорусі.