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Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
23:59 13.09.2023 |
Ілон Маск міг порушити постанову Федеральної торгової комісії США і поставив під загрозу конфіденційність і безпеку в соціальній мережі Х (раніше Twitter).
Про це заявило Міністерство юстиції США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Зазначається, що позов було подано 11 вересня від імені Федеральної торгової комісії (FTC).
"Ілон Маск здійснював ретельний контроль над X Corp. і іноді давав співробітникам накази, які могли поставити під загрозу конфіденційність і безпеку даних", - пояснили в Мін'юсті США.
Також Федеральна торгова комісія провела розслідування і встановила хаотичну обстановку в компанії, через що виникли серйозні питання, чи забезпечував Маск та інші менеджери дотримання вимог до X Corp.
Twitter після купівля Ілоном Маском
За даними видання Bloomberg, Twitter втричі впав у ціні, після купівлі соцмережі Ілоном Маском за 44 млрд доларів в жовтні 2022 року. Зазначається, що до втрати 50% доходів від реклами призвели проблеми з модерацією контенту.
У дослідженні Єврокомісії йдеться, попри добровільні зобов'язання найбільших компаній соцмереж, включно з Meta, вживати заходів проти роспропаганди, російська дезінформація, спрямована проти України, процвітає і важливу роль в цьому відіграв Twitter Ілона Маска.
Нещодавно стало відомо, що Ілон Маск отримав кредит від компанії SpaceX, якою він керує в розмірі 1 млрд доларів в той час, коли купував Twitter за 44 млрд.
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