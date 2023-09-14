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Європарламент визнав режим Лукашенка співучасником воєнних злочинів РФ в Україні
23:21 13.09.2023 |
Європейський парламент визнав режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні та закликав створити спеціальний трибунал для нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолюцію Європарламенту.
Зазначається, що Європарламент рішуче "засуджує втягування режиму Лукашенка у війну РФ проти України, а також пропаганду розпалювання ненависті, дезінформації та пропаганди, що перегукуються з войовничою риторикою Москви; засуджує у зв'язку з цим масове постачання режимом російських агресорів боєприпасами та військовою технікою, зокрема виробництво запчастин для російської армії, а також розміщення російських військ у Білорусі".
Депортація українських дітей
Також євродепутати нагадали, що режим Лукашенка причетний до примусової депортації українських дітей до Білорусі, де вони піддаються русифікації та ідеологічній обробці.
Європарламент підтримав розслідування української прокуратури ролі Білорусі в депортації дітей і вважає, що дії самого Лукашенка і його режиму можуть також прирівнюватися до злочину проти людяності у вигляді "депортації або насильницького переміщення населення" згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.
Раду Європи закликають розширити список осіб, на яких поширюються санкції ЄС, включивши до нього тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей до Білорусі.
Спецтрибунал для режиму Лукашенко
Європейський парламент вважає, що, допустивши невиправдану агресивну війну Росії проти України, режим Лукашенка став співучасником злочинів, скоєних РФ, що передбачає відповідальність за руйнування та збитки, завдані Україні.
Тому депутати вважають, що спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, скоєного Росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування не тільки російського диктатора Володимира Путіна і російського політичного і військового керівництва, а також і білоруського керівництва.
Тому профільні інституції ЄС закликають вжити всіх необхідних заходів для забезпечення кримінального переслідування білоруських посадовців, які є співучасниками воєнних злочинів скоєних проти України.
Лукашенко - союзник Путіна
Самопроголошений президент Білорусі є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що РФ одержувала від Білорусі боєприпаси.
У серпні Лукашенко розповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни. При цьому диктатор нафантазував, що причину, чому росіяни почали своє з вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського.
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