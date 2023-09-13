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Інфляція в США в серпні прискорилася до 3,7%, сильніше за прогноз
17:33 13.09.2023 |
Споживчі ціни (індекс CPI) у США в серпні зросли на 3,7% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни.
Інфляція прискорилася порівняно з 3,2% у липні. Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав інфляцію на рівні 3,6%.
Тим часом зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) сповільнилося в серпні до мінімальних із вересня 2021 року 4,3% у річному вираженні після підйому на 4,7% у липні та збіглося з очікуваннями аналітиків.
Порівняно з попереднім місяцем загальний індекс CPI у серпні збільшився на 0,6% після зростання на 0,2% у липні, водночас більше половини серпневого зростання забезпечило підвищення цін на бензин. Базовий Core CPI додав у серпні 0,3% після підвищення на 0,2% місяцем раніше. Консенсус-прогноз передбачав збільшення індексів минулого місяця на 0,6% і 0,2% відповідно.
Ціни на енергоносії минулого місяця знизилися на 3,6% у річному вираженні після зниження на 12,5% у липні.
Ціни на продукти харчування піднялися на 4,3% після підвищення на 4,9% місяцем раніше.
Вартість одягу підвищилася на 3,1% (зростання в липні - на 3,2%), транспортних послуг - на 10,3% (9%). Старі автомобілі впали в ціні на 6,6% після зниження на 5,6%, а нові машини подорожчали на 2,9% (3,5%).
Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із важливих чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції ЦБ становить 2%.
Чергове засідання Федрезерву відбудеться 19-20 вересня.
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