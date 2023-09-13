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АНАЛІТИКА

Білорусь отримала вже дві партії «Іскандерів»

 

В 2023 року військовослужбовці Білорусі отримали з Росії вже дві партії оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Іскандери" надійшли на озброєння 465-ї ракетної бригади ЗС РБ", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингової групи, до цього Міноборони Білорусі не розкривало, до якого саме підрозділу було передано комплекси, а також що частина техніки була вже у використанні російських військових.

Що відомо про 465-у бригаду Білорусі?

Ця ракетна бригада дислокується в місті Осиповичі Могильовської області Білорусі.

Білорусь отримала вже дві партії «Іскандерів»

 

Зокрема, 1 вересня інформацію про передачу "Іскандерів" до 465-ї бригади. підтвердили в Telegram-каналі Осиповичського гарнізону ЗС РБ. Там уточнювали, що взимку 2023 року 465-а ракетна бригада отримала ВТРК "Іскандер-М". Комплекс стоїть на озброєнні 587-го окремого ракетного дивізіону бригади.

Для довідки

"Іскандер" - комплекси ракет Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вперше розробку, виготовлену під Москвою, представили в 1999 році. Вони знищують цілі на відстані до 500 км і є потужнішими, ніж ракети типу "Калібр" та можуть нести ядерні боєголовки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

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