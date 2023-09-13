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Білорусь отримала вже дві партії «Іскандерів»
17:07 13.09.2023 |
В 2023 року військовослужбовці Білорусі отримали з Росії вже дві партії оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Іскандери" надійшли на озброєння 465-ї ракетної бригади ЗС РБ", - йдеться в повідомленні.
За даними моніторингової групи, до цього Міноборони Білорусі не розкривало, до якого саме підрозділу було передано комплекси, а також що частина техніки була вже у використанні російських військових.
Що відомо про 465-у бригаду Білорусі?
Ця ракетна бригада дислокується в місті Осиповичі Могильовської області Білорусі.
Зокрема, 1 вересня інформацію про передачу "Іскандерів" до 465-ї бригади. підтвердили в Telegram-каналі Осиповичського гарнізону ЗС РБ. Там уточнювали, що взимку 2023 року 465-а ракетна бригада отримала ВТРК "Іскандер-М". Комплекс стоїть на озброєнні 587-го окремого ракетного дивізіону бригади.
Для довідки
"Іскандер" - комплекси ракет Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вперше розробку, виготовлену під Москвою, представили в 1999 році. Вони знищують цілі на відстані до 500 км і є потужнішими, ніж ракети типу "Калібр" та можуть нести ядерні боєголовки.
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