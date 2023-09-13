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АНАЛІТИКА

BAE Systems представила нову технологію масового виробництва боєприпасів

 

Оборонний концерн BAE Systems представив революційну технологію виготовлення артилерійських боєприпасів, яка має суттєво спростити та пришвидшити процес виробництва.

Про це повідомляє European Defence Review.

На оборонній виставці DSEI 2023 у Великій Британії концерн BAE Systems представив нове покоління артилерійських боєприпасів під абревіатурою NGAA, котрі мають вирішити ключову проблему вартості та масовості виробництва.

Нинішні проблеми виробництва мають бути вирішені завдяки комплексному підходу, що зосереджений на використанні менш спеціалізованих матеріалів, які вже використовуються у цивільній промисловості та не пов'язані з обороною сферою.

Це дозволить за потреби залучати вже існуючі цивільні підприємства для масового виробництва боєприпасів, а також включить оборонне виробництво у цивільні ланцюжки поставок.

"Ми плануємо виробляти корпус боєприпасу з промислових марок сталі, відходячи від спеціалізованої сировини, яка використовувалася досі. Це дозволить нам купувати її у значно більшої кількості постачальників", - пояснили представники BAE Systems.

Для максимального наближення до характеристик сталі, яка наразі використовується у поточному виробництві боєприпасів, інженери BAE Systems застосовують термічну обробку.

Крім того, боєприпаси сімейства NGAA конструктивно мають суцільний корпус, що значно полегшить виробництво порівняно більшістю нинішніх зразків, корпус яких складається з кількох частин.

Нова технологія виробництва отримала нововведення і в частині процесу наповнення корпусу вибуховою речовиною. Замість класичного лиття під тиском пластифікованої вибухівки у корпус інженери концерну хочуть використовувати технологію "резонансного акустичного змішування" або ж "RAM". Новий спосіб має скоротити процес з годин до хвилин, одночасно зменшуючи витрати та відходи.

Боєприпаси NGAA також отримають революційний у своїй ніші повністю електронний детонатор-запобіжник e-Fuze, замінивши собою старі механічні аналоги.

Конкурентоспроможність є ключовим питанням для BAE Systems, тому концерн прагне за допомогою нової технології скоротити витрати на виробництво одного боєприпасу від 50% до 75%. Однак, згідно з інформацією видання, детонатор e-Fuze обійдеться у ту ж вартість, що і механічні аналоги.

Говорячи про дату демонстрації перших прототипів, виробники повідомили, що планують представити боєприпас NGAA вже наприкінці 2023 року.
За матеріалами: Мілітарний
Ключові теги: Британія
 

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