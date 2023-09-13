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Європу наповнили дешеві китайські електромобілі. ЄС розпочинає розслідування
13:24 13.09.2023 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок розслідування практики надання великих держсубсидій Китаєм своїм виробникам електромобілів. Про це пише агентство Bloomberg.
Субсидії штучно занижують вартість китайських електромобілів у Європі, підривають конкуренцію на європейському ринку та несуть загрозу автовиробникам в ЄС.
Китайські автовиробники через падіння попиту на внутрішньому ринку готуються збільшити постачання за кордон, зокрема до Європи. Компанії BYD і Nio вже оголосили про плани збільшити продажі в ЄС шляхом дешевих нових моделей електромобілів.
Збільшення постачань вдарить по європейських виробниках Stellantis NV та Volkswagen.
BYD активно продає свої електромобілі у 15 країнах ЄС. Її модель Atto 3 стала найпопулярнішим електромобілем у Швеції в липні. До кінця року BYD почне продавати в ЄС модель Seal за 45 000 євро. Цей автомобіль - прямий конкурент Tesla Model 3 та кількох моделей Volkswagen.
Франція першою із країн ЄС звернула увагу на загрозу китайського дешевого імпорту електромобілів.
Щоб захистити свою автопромисловість, уряд почав розробку програми державних бонусів покупцям французьких електромобілів. Франція також намагається переконати Німеччину запровадити подібні заходи.
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