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Власник Calvin Klein і Tommy Hilfiger вийшов із бізнесу в Росії
12:01 13.09.2023 |
Американська компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), яка володіє брендами Calvin Klein і Tommy Hilfiger, залишила ринок Росії.
Про це повідомляє видання «Кoммерсант», передає Укрінформ.
Як зазначається, PVH передала місцевий підрозділ топменеджеру, який перейменував компанію і, очевидно, продовжить керувати її локальними точками.
На думку експертів, подібна угода дає змогу іноземним компаніям формально піти з російського ринку, зберігши при цьому можливість для повернення.
PVH у серпні вийшла з капіталу російського підрозділу ТОВ «Півіейч Сторс Рус». Новим власником і гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ «Рітейл Екселенс».
Корпорація PVH - великий виробник одягу, володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga і True & Co.
На початку березня 2022 року PVH оголосила про призупинення роботи на російському ринку через агресію РФ проти України. У звіті корпорації за першу половину 2023 року йдеться, що PVH повністю вийшла з російського бізнесу, включно з оптовими продажами.
Як повідомлялося, більш як тисяча великих компаній залишили Росію після початку повномасштабної війни проти України.
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