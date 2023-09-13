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АНАЛІТИКА

Фінляндія поки пропускає авто з російською реєстрацією – МЗС

 

Автомобілі з російськими номерами, як і раніше, можуть в'їжджати до Фінляндії, а повідомлення про конфіскацію машин не відповідають дійсності.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle, повідомили в МЗС Фінляндії.

Керівниця санкційного відділу МЗС Піа Саріваара розповіла, що гучні заголовки в ЗМІ про те, що машини з російськими номерами не зможуть в'їхати до Фінляндії або їх буде конфісковано, не відповідають дійсності.

"Автомобілі з російськими номерами, як і раніше, можуть в'їжджати до Фінляндії. Якщо буде ухвалене інше рішення, то ми оголосимо про нього завчасно", - запевнила Саріваара.

За словами представниці МЗС, зовнішньополітичне відомство обговорить запропоновані Єврокомісією рекомендації разом з іншими державами ЄС, які межують із Росією.

Саріваара запевнила, що митниця не конфісковує автомобілі на кордоні між Фінляндією і Росією.

У п'ятницю, 8 вересня, Єврокомісія опублікувала роз'яснення, згідно з якими громадяни Росії більше не можуть в'їжджати в ЄС автомобілем із російськими номерами. У Митній службі напередодні заявили Yle, що заява Єврокомісії про ввезення автомобілів є рекомендацією щодо інтерпретації вже існуючих правил. МЗС і митниця мали ухвалити рішення, як трактувати документ.

В'їзд до Фінляндії з туристичною метою для росіян, як і раніше, закритий, проте є кілька категорій, які досі можуть перетинати кордон.

Тим часом Литва після пояснення Єврокомісії попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.

Слідом за Литвою про таке рішення оголосила Латвія.
 

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