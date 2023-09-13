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АНАЛІТИКА

Компанія зі США відкрила в Сінгапурі завод із виробництва чипів за $4 млрд

 

Третій найбільший у світі виробник мікросхем - американська компанія GlobalFoundries - відкрила в Сінгапурі завод із виробництва напівпровідників вартістю $4 млрд. Про це повідомляє агентство Reuters.

Це найсучасніше підприємство з виробництва напівпровідників у Сінгапурі на сьогодні, йдеться у пресрелізі компанії. На частку Сінгапуру припадає 11% глобального виробництва мікрочипів.

Новий завод площею 23 000 кв. м на першому етапі вироблятиме 450 000 кремнієвих пластин типорозміру 300 мм на рік за повної потужності 1,5 млн пластин у 2025 році.

Завод забезпечить 45% доходу GlobalFoundries. Це вже третій завод компанії з виробництва чипів, які переважно використовуються в автомобілях і технологіях 5G.

GlobalFoundries оголосила про глобальну експансію з будівництва заводів на $6 млрд у 2021 році на тлі нестачі чипів під час пандемії.

Зараз у світі спостерігається профіцит мікрочипів, наголошує агентство.

Одним із найбільших клієнтів GlobalFoundries є Qualcomm, яка цього тижня підписала угоду з Apple про постачання чипів 5G щонайменше до 2026 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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