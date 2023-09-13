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КНДР запустила дві балістичні ракети перед зустріччю Кіма і Путіна в Росії
09:33 13.09.2023 |
Північна Корея запустила дві балістичні ракети біля свого східного узбережжя за кілька годин до очікуваної зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом РФ Владіміром Путіним у Росії.
Про це повідомили в середу Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та берегова охорона Японії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Жодних подробиць щодо розміру чи дальності польоту ракет не надійшло. Але приблизно через п'ять хвилин після першого попередження про запуск берегова охорона Японії повідомила, що ракета впала в море.
Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив журналістам, що Японія висловила протест КНДР дипломатичними каналами в Пекіні.
Він додав, що обидві ракети впали в море за межами виключної економічної зони Японії.
Північна Корея проводить регулярні запуски різної зброї: від ракет малої дальності та крилатих ракет до потужних міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть вразити континентальну частину Сполучених Штатів.
За словами аналітиків, це був перший подібний запуск, коли Кім Чен Ин перебував за кордоном у рідкісній поїздці.
Кім Чен Ин і Владімір Путін у середу зустрілися на космодромі "Восточный", де мають відбутися їхні переговори. Є занепокоєння, що вони зустрічаються, щоб завершити угоду про зброю для РФ, яку вона планує використати проти України.
Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.
Напередодні лідер КНДР виїхав із Пхеньяна спецпоїздом і прибув до Росії.
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